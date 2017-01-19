Ижевск. Удмуртия. 27-летнего мужчину из Казани признали виновным в создании восьми организаций и незаконном оформлении их на жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, инцидент произошел еще в 2015 году.

На правонарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК России («Образование (создание) юридического лица через подставных лиц»).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике, установлено, что в 2015 году молодой человек обманным путем зарегистрировал на жителей республики восемь организаций», - говорится в сообщении.

Пострадавших оформили как «номинальных директоров и учредителей». Реальной деятельности организации не осуществляли и использовались для обналичивания денег.

Злоумышленник свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 103 тыс. рублей.

Напомним, ранее корреспондент информационного агентства «Сусанин» подробно рассказала о случае незаконного обналичивания денег, произошедшего с жителями Удмуртии.

Обман и ничего наличного