Анкара. Турция. Организатора фотовыставки задержали в Анкаре по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. По данным Известий, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, на Андрея Карлова напали на открытии экспозиции 19 декабря. По данным МВД Турции, в посла выстрелил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который позднее был уничтожен турецким спецназом. В МИД России произошедшее квалифицировали как теракт.

В рамках расследования произошедшего преступления прокуратура турецкой столицы в среду допросила несколько подозреваемых в причастности к преступлению. Один из них был освобожден, двое других дали подписку о невыезде.

Суд вынес постановления об аресте сотрудника полиции Серджана Башара и предпринимателя Энес Асим Силин.

По данным следствия, Башар является активистом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), «курировавшим» сторонников организации из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался и убийца российского посла. При этом дом в квартале Деметевлер в Анкаре, где проживал тот, также принадлежал Башару.