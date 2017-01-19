Ижевск. Удмуртия. Пятый троллейбусный маршрут может возобновить движение в Ижевске. Об этом во время совещания, которое было посвящено стратегии и перспективам развития электрического транспорта столицы Удмуртии, заявил гендиректор МУП «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов.

Возвращение этого маршрута и использование троллейбусов с автономным ходом в рамках выполнения стратегии, по мнению Батова, позволит перевозчику повысить эффективность деятельности предприятия и обеспечить устойчивую мобильность населения.

Напомним, 5 маршрут («Центр - улица Труда») закрыли 10 марта 2011 года из-за нехватки водителей.