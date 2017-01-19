Ижевск. Удмуртия. Руководитель управляющей компании в Ижевске украла у жителей шести домов 666 тыс. 540 рублей. Пострадавшие перечисляли ей деньги за поставленные отопление и горячую воду, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Деньги злоумышленница на счета поставщика не перечисляла и всю сумму потратила на собственные нужды.

В отношение женщины возбудили уголовное дело по статье 165 УК России («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере»). В ходе следствия она полностью возместила причиненный ущерб.