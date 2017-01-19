Лос-Анджелес. США. Известные актеры Дженнифер Лоуренс, Райан Рейнольдс и Джонни Депп получили премию People's Choice. Как пишет Газета, церемония вручения награды «Выбор народа» состоялась в Лос-Анджелесе.

Победителей выявили путем зрительского голосования. Джонни Депп стал «Любимой иконой кино». Любимым фильмом признан «В поисках Дори», любимым киноактером – Райан Рейнольдс, любимой киноактрисой – Дженнифер Лоуренс.

Любимым экшен-фильмом зрители назвали «Дэдпул». Актерские премии People's Choice в этом же жанре достались Роберту Дауни-младшему и Марго Робби.

Любимой комедией признаны «Очень плохие мамочки», любимым комедийным актером – Кевин Харт, любимой комедийной актрисой – Мелисса Маккарти.

В драматических номинациях победу одержали фильм «До встречи с тобой», актеры Том Хэнкс и Блейк Лайвли.

Любимым семейным фильмом стал «В поисках Дори», любимым триллером – «Девушка в поезде».