Кез. Удмуртия. Инспектора природоохраны Кезского района нашли мертвым в подвале своего дома. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, тело обнаружила жена, которая вернулась вечером с работы.

По факту гибели инспектора проводится проверка. Предположительно, погибший дважды выстрелил в себя. Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников, знакомых и коллег погибшего, назначили судмедэкспертизы. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии.