Циндао. Китай. Следж-хоккеисты из Удмуртии в составе сборной России приняли участие в тренировочной встрече с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Совместный учебно-тренировочный сбор состоялся в период со 2 по 12 января в китайском городе Циндао.

«В составе сборной от Удмуртской Республики участие приняли спортсмены СХК «Удмуртия»: Каманцев Владимир, Галкин Дмитрий, Петров Евгений», - говорится в сообщении ведомства.

«Основными задачами проведения тренировочного мероприятия стало повышение мастерства российских следж-хоккеистов и обмен опытом с молодой сборной командой Китая, которая станет хозяйкой XIII Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине. Первый опыт сотрудничества между российским и китайским следж-хоккеем прошел достаточно успешно», - заявил старший тренер сборной России Сергей Самойлов.

Помимо тренировок, российские наставники провели серию мастер-классов на льду и в тренажерном зале с китайскими спортсменами, и поделились опытом обучения, развития мастерства и физической подготовки начинающих игроков.

«Также игроки впервые в истории провели товарищеский матч в формате русской классики на естественном льду замерзшего озера в императорском парке города Чэндэ. Несмотря на легкий мороз на матче присутствовало много людей, лидеры провинции Хэбей, мэр города, руководители паралимпийского комитета и Минспорта Китая, прилетевшие на матч из Пекина. Мероприятие вызвало множество положительных эмоций у зрителей и участников матча», - уточнил старший тренер сборной.

Напомним, что сборная команда России завоевала серебряные медали на XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, является 2-кратным бронзовым призером чемпионатов мира в группе А (2013 и 2015 года), чемпионом мира в группе Б (2012 год) и чемпионом Европы 2016 года.