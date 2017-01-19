Москва. В четверг, 19 января, православные отмечают праздник Крещения Господня. В этот день принято посещать церковь, набирать освященную воду, окроплять ею дом.

Кроме того, стало популярным купание в проруби на Крещение. Придерживаются этой традиции и многие представители российского шоу-бизнеса.

В частности, окунулась в «иордань» певица Анита Цой: «С Крещением Господня, любимые! И помните, что купание не является Церковным Таинством, не смывает грехи и не очищает душу. Это просто добрая традиция. Если здоровье вам позволяет и есть желание, присоединяйтесь!».

Кто со мной купаться?! С Крещением Господня, любимые! И помните, что купание не является Церковным Таинством, не смывает грехи и не очищает душу. Это просто добрая традиция. Если здоровье вам позволяет и есть желание, присоединяйтесь! #крещение #купание #купель

Присоединился к купающимся и экс-уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов.

По традиции, сложившейся 5 лет купаемся в Кемеровской области в реке Кия возле города Мариинска. С ПРАЗДНИКОМ БОГОЯВЛЕНИЯ ! #КрещениеГосподне2017

А вот популярный исполнитель Олег Газманов перед праздником улетел с семьей на отдых: «С наступающим крещением - первым и важнейшим христианское таинством. На Мальдивах прорубь я вряд ли найду, но окунусь обязательно!».

С наступающим крещением - первым и важнейшим христианское таинством.На Мальдивах прорубь я вряд ли найду, но окунусь обязательно!

Окуналась в теплые воды на Мальдивах и балерина Анастасия Волочкова. «Вода на всей Земле в этот день святая», - уверена артистка.

Всех вас с Крещением!!! Счастья вам и любви! Ваша мальдивская Настя. #maldives #volochkova #enjoy #peace #волочкова #крещение

А вот балетный танцовщик и режиссер Андрис Лиепа окунаться в прорубь не стал. Он отстоял службу в церкви в Успенском соборе в Москве.

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Перед этим артист посетил церкви в Диевеево и Арзамасе.

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Стоит отметить, что, по словами протоиерея Георгия Рощина, «купание в полынье-«иордани» на Богоявление — это не исконная, как принято думать, а сравнительно недавняя российская традиция, ей всего несколько лет. Об этом пишет Википедия.