Фариндола. Италия. Первое тело удалось найти в заваленном снежной лавиной отеле Rigopiano в итальянском городе Фариндола. Как пишет Газета, спасатели продолжают поисковую операцию, которая проходит «очень тяжело».

В настоящий момент специалисты помогли выбраться из-под снежных завалов двум людям. Отмечается, что спасенные находились рядом со зданием и увидели приближение лавины. У одного мужчины сильное переохлаждение, его на вертолете доставят в больницу.

Ранее СМИ сообщали, что в результате схода лавины на здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо в центральной области Абруццо погибли несколько человек.

Также сообщалось, что в попавшем под лавину отеле в Италии не было россиян.