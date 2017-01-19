Ижевск. Удмуртия. Закрытие шестого ледового фестиваля ангелов и архангелов прошло в Ижевске в праздник Крещения.

30 ледовых фигур расположились на трех площадках: около Свято-Михайловского собора, у родника имени Пригова и в Музее воды. Скульпторы из разных городов России приехали в столицу Удмуртии и трудились над созданием ангелов 11 дней.

В каждую работу художник вложил какой-то библейский мотив. Так, например, скульптура под названием «Связь» символизирует непорочное зачатие.

«Тут нимб – это одновременно еще и молодой месяц, который символизирует непорочное зачатие […]. Потом, если посмотреть, то два крыла связаны в кельтский узел, который напоминает рыбу. Рыба – это у нас Иисус Христос», - рассказала автор работы, скульптор Мария Соловатова.

Также, казалось бы, незамысловатый ледяной шар, который разместился в «Музее воды», связан с одной из притч. Через такой шар на нательном кресте ангелы могут смотреть на бога.

Чтобы фигурами можно было любоваться и в темное время, вечером включают подсветку, и скульптуры становятся яркими и еще более красивыми. Фигуры будут украшать город до наступления тепла.

Фестиваль ледовых ангелов в Ижевске

Также в четверг, 19 января, вместе закрытием фестиваля около Свято-Михайловского собора митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин поздравил всех с праздником Крещения Господня и освятил воду.