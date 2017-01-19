Ижевск. Удмуртия. В 2017 году в Уве, Можге и Балезино запустят блоки физико-механической очистки воды. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, сейчас идет поиск инвесторов для проекта в Уве.

«Для этого надо искать инвестора и создавать государственно-частное предприятие. Но мы не должны допустить, чтобы инвестор всю финансовую нагрузку по строительству свалил на плечи жителей района путём резкого повышения тарифов», - сказал руководитель региона Александр Соловьев.

Сейчас здесь ведут работы по запуску блока физико-механической очистки. Следующим этапом станет ввод блока биологической очистки.