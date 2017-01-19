Тегеран. Иран. По меньшей мере 30 пожарных погибли при обрушении горящей высотки в Тегеране. По данным Взгляда, возле здания «Пласко» в столице Ирана также находились два журналиста и несколько владельцев торговых точек.

Травмы при пожаре и обрушении получили 38 человек. Людям рекомендовано покинуть район пожара из-за вероятности утечки газа.

«Пласко» считается самой старой высоткой в Тегеране, в ней располагались магазины с одеждой. Возгорание в многоэтажке произошло рано утром. На месте происшествия в настоящее время работают 200 пожарных.