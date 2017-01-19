Ижевск. Удмуртия. Экс-сотрудника миграционной службы Ижевска обвинили в получении взятки. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина может отправится за решетку на 6 лет.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года мужчина частями получил взятку 67 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за покровительство и попустительство по службе при осуществлении контрольной деятельности.

После получения второй части денег преступные действия получателя пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

Санкция части 2 статьи 290 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Ижевска.

Как пояснили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, по результатам служебной проверки инспектор управления по вопросам миграции уволен за совершение проступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.