Ижевск. Удмуртия. В 2016 году в Удмуртии выявили 30 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области, общая площадь занимаемых под ними земель составила 6,45 гектаров.

«Из них в органах местного самоуправления – 22 свалки на площади 6,26 гектаров, на землях сельскохозяйственных предприятий и на земельных участках граждан – 8 свалок на площади 0,05 гектаров», - уточняется в сообщении.

По данному факты административных штрафов наложили на сумму 1,55 млн рублей, а взыскали 50 тыс. рублей.