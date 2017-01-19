Артем. Приморский край. Семья из Приморья отравилась средством от тараканов. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Приморскому краю, трагедия произошла в городе Артеме.

«По предварительным данным причиной отравления могло стать вдыхание паров неизвестного вещества, которое накануне принес отец семейства с целью уничтожить насекомых», - отмечают следователи.

Трех членов семьи госпитализировали, а 5-летний малыш от отравления скончался. По факту произошедшего проводится проверка.