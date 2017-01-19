Санкт-Петербург. Эмблему города-организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года представили в Санкт-Петербурге. Как пишет Интерфакс, в презентации приняли участие вице-премьер России Виталий Мутко, президент УЕФА Александер Чеферин, главный тренер сборной страны Станислав Черчесов и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Президент УЕФА отметил, что это отличная возможность для города в очередной раз продемонстрировать миру свою красоту.

В основу эмблемы лег Дворцовый мост Санкт-Петербурга.

«Наш город по праву можно называть футбольным городом. Здесь знают футбол, умеют играть в футбол, пример тому и наш прославленный клуб «Зенит», — сказал губернатор, отметив, что город делает многое для того, чтобы предстоящие футбольные соревнования прошли на высочайшем уровне.