Ижевск. Удмуртия. В УФССП по Удмуртии подтвердили переезд руководителя ведомства Ильнура Махмутова в башкирское управление. Эту информацию разместили на официальном сайте федеральной службы.

Руководитель уже выразил благодарность всему коллективу и высоко оценил работу каждого сотрудника, поблагодарил руководителей и сотрудников правоохранительных органов, руководство Верховного суда и судейского сообщества, руководство исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления республики за совместную плодотворную работу.

«Я благодарен гражданам Удмуртской Республики за понимание и поддержку той работы, которая возложена на службу судебных приставов, за три года службы я приложил все свои усилия, чтобы законы и решения судов на территории Удмуртии исполнялись, сделать работу службы более эффективной, делая особый упор на добровольное исполнение должниками возложенных на них законом и судом обязанностей», - сказал Ильнур Махмутов.

Ранее источник во властных структурах сообщил информагентству «Сусанин» о назначении.