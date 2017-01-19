Анкара. Турция. Расстрелявший посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле Абдулгадир Машарипов рассказал о своей первоначальной цели. Лента отмечает, что мужчина должен был устроить теракт на площади Таксим в центральной части города.

В ходе допроса обвиняемого выяснилось, что выходец из Узбекистана прошел подготовку в лагере «Аль-Каиды» в Ираке, а позже воевал в Сирии в рядах боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство». Один из эмиров приказал ему отправиться в Турцию и осесть там, чтобы в дальнейшем устроить теракт. Машарипов прибыл в страну через Иран и поселился в провинции Конья, где провел несколько месяцев.

Незадолго до Нового года он получил новый приказ из Ракки: устроить теракт на площади Таксим. Однако уже на месте террорист обнаружил, что территория тщательно охраняется.

«Осуществить атаку было просто невозможно. После этого я связался с эмиром и получил новые инструкции — найти любую другую цель в этом районе. Я взял такси и отправился на поиски. Ночной клуб вполне подходил, его охрана была не на высоте, и мы решили остановиться на этом варианте», - отметил Машарипов в ходе допроса.

Напомним, в ночь на 1 января мужчина расстрелял посетителей ночного клуба Reina. Жертвами атаки стали 39 человек, включая гражданку России Нурану Гасанову. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».

По делу о теракте задержаны 40 человек, в том числе граждане России. Машарипова удалось поймать накануне.