Великобритания. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, если его информатора Челси Мэннинг помилуют. Как сообщают «Известия», такое решение он принял, потому что посчитал, что Вашингтон не до конца выполнил выдвинутые им условия.

«Очевидно, что то, что сделал Обама, - это не то, чего добивался Ассанж. Господин Ассанж говорил, что Челси вообще не должна была привлекаться к ответственности и должна была быть отпущена немедленно», - сказал адвокат Ассанжа Барри Поллак.

Напомним, ранее стало известно, что Ассанж согласится на экстрадицию в США, если президент США Барак Обама помилует информатора сайта Челси Мэннинг. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте WikiLeaks.

17 января американский президент смягчил приговор Мэннинг. На свободу она выйдет в мае 2017 года, отбыв в тюрьме 7 вместо ранее заявленных 35 лет.