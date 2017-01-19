Воткинск. Удмуртия. Пять человек получили травмы в аварии в Воткинском районе. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло в среду, 18 января, около 16:00 на 8 км трассы Воткинск – Чайковский. Водитель грузового автомобиля «Volvo» не предоставил преимущества Daewoo Nexia и столкнулся с ним. Водитель Daewoo 1987 года получил травмы, находится в реанимации. Кроме того, в реанимацию попали два его пассажира, еще двое госпитализированы.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает о необходимости пристегивать ремни безопасности, который значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров автомобиля.

Пять человек пострадали в ДТП в Воткинском районе