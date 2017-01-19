Ува. Удмуртия. Нарушения выявили на молокоперерабатывающем заводе в Увинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике.

В ходе проверки установлено нарушение технического регламента таможенного союза.

«Общество закупало молоко сырое в неблагополучных хозяйствах по лейкозу крупного рогатого скота; сырое молоко поступало на автомобилях в неопломбированных емкостях, что ставит под угрозу безопасность производимой продукции и может привести к распространению инфекционных заболеваний, общих для человека и животных», - говорится в сообщении.

Должностное лицо оштрафовали на 10 тыс. рублей. В отношение общества вынесено предписание об устранении выявленных нарушений.