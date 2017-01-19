Рязань. В Рязани взорвали автомобиль председателя нескольких товариществ собственников жилья Светланы Грачевой. Инцидент произошел 18 января на улице Свободы, сообщает «Медуза».

Взрывное устройство с поражающими элементами прикрепили к кузову автомобиля Suzuki Grand Vitara, которым женщина управляла. С ранениями Грачеву доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общественно опасным способом.

В качестве основной версии трагедии рассматривается служебная деятельность потерпевшей.

Как пишет издание со ссылкой на СМИ Рязани, Грачева управляла ТСЖ дома на первом Осеннем переулке, где в октябре 2016 года произошел взрыв бытового газа. Тогда погибли 7 человек, еще 13 пострадали.