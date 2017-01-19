Ижевск. Удмуртия. Почти 12 тысяч жителей Удмуртии искупались в проруби на Крещение. В республике было организовано 50 купелей, 2 из них в Ижевске. Мероприятие прошло без происшествий. Порядок и безопасность обеспечивали более 250 полицейских и 300 спасателей.

Удмуртия в минуту 19 января 2017 года

Дело «Ижавиа»:

Арбитраж Удмуртии оставил в силе предписание УФАС о допуске «Саратовских авиалиний» в аэропорт Ижевска. Отметим, что решение можно обжаловать в течение месяца в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Новое назначение:

В УФССП по Удмуртии подтвердили переезд руководителя ведомства Ильнура Махмутова в башкирское управление. Эту информацию разместили на официальном сайте федеральной службы. Руководитель уже выразил благодарность всему коллективу и высоко оценил работу каждого сотрудника.

ДТП в Удмуртии:

Пять человек пострадали при аварии в Удмуртии. ДТП произошло в среду, 18 января, на трассе Воткинск – Чайковский. Водитель грузовика «Volvo» столкнулся с леговушкой Daewoo Nexia. Три человека попали в реанимацию.

За взятку:

Экс-сотрудника миграционной службы Ижевска обвинили в получении взятки. Мужчина может отправится за решетку на 6 лет. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года он частями получил 67 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за покровительство и попустительство по службе при осуществлении контрольной деятельности.

Закрытие фестиваля:

Закрытие ледового фестиваля ангелов и архангелов прошло в Ижевске. 30 ледовых фигур расположились на трех площадках. Скульпторы из разных городов России приехали в столицу Удмуртии и трудились над созданием ангелов 11 дней.

Коммунальный долг:

Руководитель управляющей компании в Ижевске украла у жителей шести домов 666 тысяч рублей. Пострадавшие перечисляли ей деньги за отопление и горячую воду, однако до ресурсоснабжающих компаний средства не доходили.