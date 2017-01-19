Ижевск. Удмуртия. Начальника филиала «Удмуртавтодор» Воткинского дорожного управления обвиняют в присвоении 536 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, обвиняемый начал изучать материалы дела.

Установлено, что по указанию обвиняемого без заключения каких-либо договоров произведены ремонтные работы с использованием мелкозернистой асфальтобетонной смеси на автодороге, ведущей в направлении от объездной дороги Воткинска в сторону СНТ №6. По завершению работ обвиняемый встретился с председателем этого СНТ и получил от него 536 тыс. рублей.

Проведены обыски в филиале ГУП УР «Удмуртавтодор» Воткинское дорожное управление, на асфальтобетонном заводе, изъята документация, проведена бухгалтерская и почерковедческая экспертизы. Допрошены должностные лица из числа руководства Министерства транспорта и дорожного строительства Удмуртской Республики.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемый присвоил 300 тыс. рублей. В ноябре обыски прошли в кабинете начальника «Удмуртавтодора» Александра Корепанова и на нескольких дорожных предприятиях республики.