Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Андрей Блинов перешел в «Справедливую Россию» из «КПРФ». Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал источник знакомый с ситуацией.

Руководитель справедливороссов в Удмуртии Фарид Юнусов заявил, что не готов на данный момент подтвердить эту информацию. В региональном отделении «КПРФ» журналисту информагентства переход Блинова подтвердить отказались, но и опровергать не стали, сославшись на то, что работа фракции в Госсовете шла в обычном режиме и никаких кадровых решений в партии не принималось.

Наша справка:

Андрей Михайлович Блинов родился 14 апреля 1971 года. Окончил Удмуртский государственный университет – биология.

Трудовая деятельность:

1993 год— рабочий зеленого хозяйства ПО «Чепецкий механический завод».

1994–1995 годы — ассистент кафедры природоведения и ОЗД Глазовский государственный педагогический институт.

1995–1996 годы — заведующий отделом растениеводства ТОО «Модус», Глазов.

1996–1997 годы — заместитель директора ТОО «Модус», Глазов.

1997–2000 годы — корреспондент редакции «Глазов-радио», Глазов.

2000–2004 годы — ответственный секретарь МУ «Редакция журнала «Городские ведомости», Глазов.

2004–2005 годы — начальник группы развития отдела продаж в Москве и Московской области ЗАО НКП «НК Лтд.», Москва.

2006 - 2008 годы - редактор отдела МУ «Редакция журнала «Городские ведомости»

2008 - 2009 годы - редактор ООО «Издательство «Мой Город»

2009 - 2011 годы - начальник общего отдела ОАО «Удмуртская птицефабрика»

2011 - 2013 годы – исполнительный директор УРО общероссийского общественного фонда поддержки социально полезных инициатив «Интеграция»

2014 -2017 годы - главный редактор газеты «Мой город Глазов».

Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики IV созыва.

Депутат Государственного Совета Удмуртской республики пятого созыва, член комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике.