Воткинск. Удмуртия. В Воткинске митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин освятил самую красивую купель республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жители Воткинска поделились в соцсети фотографиями купели.

Фотографии:vk.com/Елена Порсева

Фотографии: Андрей Бояринов

В купаниях на пляже «Остров» приняли участие более 300 человек и порядка полусотни совершили крещенский обряд в купели напротив дома №5 по улице Мира.

Также в праздник Крещения состоялся крестный ход от Благовещенского собора по набережной воткинского пруда к пляжу.

Фотографии: Андрей Бояринов

Напомним, что всего в этом году в крещенских купаниях приняли участие 11,6 тыс. жителей Удмуртии спасатели не зарегистрировали происшествий во время православного праздника.

Крещенские купания в Ижевске