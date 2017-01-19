Ижевск. Удмуртия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин вручил главе Ижевска Юрию Тюрину медаль Русской Православной церкви за жертвенные труды I степени. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Награду глава города получил за проведение шестого ледового фестиваля ангелов и архангелов, закрытие которого состоялось в четверг, 19 января.

«Эту медаль получила администрация города за проведение уже VI Ледового фестиваля ангелов и архангелов. Художники создали необычайную рукотворную красоту на этой площадке. Я уверен, что все горожане любуются эти скульптурами. Благодаря таким фестивалям наш город преображается, становится красивее. И эта красота нас всех объединяет», - отметил Юрий Тюрин.

Также он поблагодарил художников, которые принимали участие в создании парка скульптур.

Кроме того, медали Русской Православной церкви за жертвенные труды вручили руководителям художественной группы.