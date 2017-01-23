Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2016 год задержали 126 человек за кражи железнодорожного имущества. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, возбуждено 31 уголовное дело.

Также в прошедшем году зафиксировано 14 фактов наложения посторонних предметов на ж/д пути (в пяти случаях это делали дети и подростки), 9 случаев обкидывания пассажирских и грузовых поездов.

«Подобные действия представляют серьезную угрозу для безопасности движения поездов и могут привести к самым трагическим последствиям: экстренное торможение, которое вынужден применить машинист, может иметь серьезные последствия для находящихся в поезде пассажиров. Обкидывание составов также может нанести серьезный вред здоровью людей», - говорится в сообщении.

В 2016 году было 14 случаев повреждения сигнализации. Также зафиксирован факт анонимного звонка о минировании железной дороги. Сообщение было ложным. Виного установили.