Москва. Военная кинокартина Федора Бондарчука «Сталинград» стал самым кассовым российским фильмом XXI века. По данным Известий, фильм принес создателям 68 млн долларов.

Второе место в списке самых кассовых картин заняло продолжение легендарной комедии Эльдара Рязанова – творение Тимура Бекмамбетов «Ирония судьбы. Продолжение». В прокате фильм собрал 55,5 млн долларов.

«Бронзу» рейтинга получил «Вий 3D» постановки Олега Степченко. Современная интерпретация повести Гоголя собрала 39,5 млн долларов.

В пятерку лучших вошли также фильмы «Адмиралъ» и «Елки-3», набравшие более 38 млн долларов каждый.

К слову, новым рекордсменом российского проката может стать блокбастер «Викинг» режиссера Алексея Кравчука. За первые две недели фильм собрал более 20 млн долларов.