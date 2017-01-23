Сан-Антонио. Техас. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в торговом центре в городе Сан-Антонио, штат Техас. По данным Росбалта, в результате один человек погиб, пятеро пострадали.

Ранее сообщалось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека, в данный момент он находится в отделении полиции.

По уточненным данным, нападавших было двое. Они открыли огонь во время ограбления ювелирного магазина. Два человека попытались остановить их, один из них был убит нападавшими, второму удалось ранить одного из стрелявших.

Сообщается, что второму подозреваемому удалось бежать.