Ижевск. Удмуртия. «Встреча со звездными гостями» состоялась в спорткомплексе «Чекерил» в Удмуртии в рамках благотворительного проекта «Лыжи мечты». Мероприятие с участием солистов музыкальной группы «Ундервуд» Владимиром Ткаченко и Максимом Кучеренко прошло в воскресенье, 22 января 2017 года, сообщает пресс-служба общественной организации «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов города Ижевска».

Также гостями мероприятия стали Александр Смакотин и группа KARENIN, основатель «Центра высоких технологий», член общественной палаты Ижевска Олег Вылегжанин, заслуженный артист Удмуртии и телеведущий Михаил Солодянкин.

Участники вместе с детьми катались на лыжах, а после музыканты подарили им свои выступления. Также каждому участнику вручили сертификаты на 10 бесплатных катаний.

«Сейчас «Лыжи мечты» ищут друзей проекта – благотворителей, которые смогли помочь с оплатой тренировок», - говорится в сообщении.

Летом планируется продолжить благотворительную акцию, когда дети будут кататься на роликах.