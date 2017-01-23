Москва. Пять причастных к «Правому сектору» россиян стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает Газета со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя управления взаимодействия Следственного комитета России со СМИ Светлану Петренко.

«ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены данные, свидетельствующие о причастности ряда граждан России к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», — цитирует издание слова Петренко.

По некоторым данным, подозреваемые были причастны к карательным операциям на Донбассе.

В сентябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении Дмитрия Яроша и руководителей «Правого сектора».

«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.