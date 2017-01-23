Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Поварницын отправится на Универсиаду вместо чемпионата Европы. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, такое решение принял тренерский штаб сборной России.

«Планируется, что Александр Поварницын выступит на Универсиаде в Алматы (Казахстан)», - говорится в сообщении союза.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Поварницын отправится на чемпионат Европы, который пройдет в польском городе Дужники Здрой 25–29 января.

После корректировки состава команды выглядят следующим образом.

Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина и Ольга Якушова.

Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.