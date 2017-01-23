Сочи. Сборная команда КВН «Факультет управления качеством» из Ижевска попала в состав телевизионной премьер-лиги КВН на «Первом канале». Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказал администратор команды Егор Савельев. Съемка гала-концерта 28 международного фестиваля команд «КиВиН-2017» прошла в Сочи в воскресенье, 22 января, в Сочи. Здесь были сформированы составы телевизионный лиги.

Всего в премьер-лигу прошли 24 команды, среди них и ижевская сборная. По словам Егора Савельева, несмотря на то, что «Факультет управления качеством» хотел пройти в высшую лигу, они довольны своим результатом.

«Хотим поблагодарить КОМОС ГРУПП. Если бы не КОМОС ГРУПП у нас бы не получилось добиться таких результатов. Они весь предыдущий год нас поддерживали, и мы надеемся на дальнейшую поддержку», - отметил администратор команды.

Игры премьер-лиги пройдут 28 февраля, 1 и 2 марта.

Напомним, ижевская команда КВН получила право выступления в Международной телевизионной лиге после успешного выступления на международном фестивале «КиВиН-2016» в Сочи. Спонсор команды, КОМОС ГРУПП, оказывает активное содействие деятельности студенческих движений, способствует развитию творческого потенциала молодежи Удмуртии и формированию положительного имиджа региона в целом.

Команда взяла «бронзу» в состязаниях Международной телевизионной лиги в Минске.

Последний раз коллектив из Удмуртии принимал участие в телевизионной лиге в 2007 году. Команда «Найди» в 1/8 финала заняла 2 место, но в 1/4 стала лишь пятой и прекратила выступление в Премьер-Лиге.