Брисбен. Австралия. Актера застрелили во время съёмок музыкального клипа группы Bliss n Eso в Австралии. Как пишет Life, трагедия произошла в городе Брисбен в ходе съёмки сцены перестрелки в баре.

Один из пистолетов по неизвестным причинам оказался заряжен боевыми патронами, в результате чего актёр, в которого по сценарию производились выстрелы, был застрелен по-настоящему. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Нужно заметить, что во время съёмок клипа самих участников музыкального коллектива не было на съёмочной площадке, однако в группе подтвердили информацию о случившемся.