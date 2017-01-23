Ижевск. Удмуртия. 6 кандидатов будут претендовать на пост ректора Удмуртского государственного университета. С 23 по 25 января комиссия проведет прием комплекта документов от всех претендентов.

Известно, что в комиссию по проведению выборов на 12:00 23 января поступило 56 протоколов о выдвижении от ученого совета университета, ученых советов институтов, советов филиалов УдГУ, кафедр, студенческого совета и иных структурных подразделений вуза.

Согласно представленным протоколам кандидатами на должность ректора выдвинуты:

- Владимир Байметов, кандидат психологических наук, ректор Автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» - выдвинут 1 структурой;

- Игорь Боткин, доктор экономических наук, профессор, зам. директора Института нефти и газа имени Михаила Гуцериева по научной работе, доктор экономических наук – выдвинут 2 структурами;

- Галина Васильева, кандидат экономических наук, директор многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ – выдвинута 3 структурами;

- Николай Леонов, доктор психологических наук, профессор, завкафедрой социальной психологии и конфликтологии ИППСТ – выдвинут 10 структурами;

- Игорь Меньшиков, доктор биологических наук, профессор, проректор по научной работе и инновациям, завкафедрой иммунологии и клеточной биологии ИЕН – выдвинут 6 структурами;

- Галина Мерзлякова, доктор исторических наук, профессор, ректор УдГУ – выдвинута 34 структурами.

27 января члены комиссии проведут очередное заседание, на котором рассмотрят документы, представленные кандидатами, сформируют проект списка кандидатур на должность ректора. Также будет определен проект квот делегатов на конференцию работников и обучающихся для их утверждения на заседании Ученого совета университета, которое состоится 31 января 2017 года.