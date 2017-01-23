Москва. Минобороны России сравнило объемы строительства объектов специального и социального назначения, которое ведется в настоящее время, с послевоенным периодом. Как пишут Вести.ру, об этом рассказал замминистра обороны Тимур Иванов.

«Только в 2016 году построено свыше 2,5 тысячи зданий и сооружений общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров», — цитирует издание его слова.

Иванов отметил, что в Новороссийске построен причальный фронт для подлодок «Варшавянка», а в Вилючинске – инженерная инфраструктура и причалы для подлодок «Борей». В Шуе закончено обустройство ракетной базы, а в Южном военном округе — военных городков двух ракетных бригад «Искандер-М». Отстроено Тульское суворовское военное училище.

Сейчас, по словам Иванова, одновременно строится более 2 тыс. объектов, в том числе радиолокационные станции, аэродромы, полигоны, военные городки, медицинские объекты, жилые дома и школы.