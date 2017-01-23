Ижевск. Удмуртия. 29-летнюю неработающую жительницу Ижевска заподозрили в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, женщина выманила у потерпевшего, с которым начала общаться на сайте знакомств под вымышленным именем, 250 тыс. рублей.

Деньги злоумышленница просила в течение нескольких месяцев на лечение и «другие нужды», а личную встречу постоянно откладывала. Мошенницу удалось найти с помощью записей с камеры видеонаблюдения в банке, где она снимала сумму.

В отношение подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество»), ей грозит 5 лет лишения свободы.