Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 50 должников по алиментам привлекли к уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба УФССП Это касается как производств, вновь поступивших на исполнение, так и остатка на конец 2016 года.

Специалисты отмечают, что ежегодно количество исполнений такого рода сокращается каждый год примерно на 100-150.

«Это означает, что большинство граждан постепенно переходят к решению вопроса по выплате алиментов, используя соглашения. В результате в отношения между бывшими супругами государственные органы уже не вмешиваются», - уточнили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Помимо уголовной ответственности более 600 должников привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП России. Из них 57 нерадивых родителей подверглись административному аресту сроком до 15 суток, остальные отработали на обязательных работах, приводя в порядок населённые пункты Удмуртии.