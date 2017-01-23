Красноярск. Красноярский край. В Красноярске водитель легковушки отказался пропустить автомобиль «Скорой помощи». Как пишет НТВ, в причинах произошедшего разбирается полиция.

«Сотрудники полиции проводят проверку по видео, размещенному в социальной сети, где, предположительно, произошел конфликт между водителем скорой помощи и водителем легкового авто», - цитирует издание слова представителя регионального МВД.

Напомним, ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором водитель припаркованного автомобиля во дворе одного из домов на улице Гастелло в Красноярске загораживает проезд «скорой помощи» на узкой дороге. После того как представитель медицинской службы по громкоговорителю пригрозил, что вызовет полицию, водитель легкового авто все же сдал назад и дал медикам проехать. Судя по комментариям очевидцев на видео, легковушка принадлежала службе такси.

Если будет установлена вина водителя легкового автомобиля, то ему грозит административная ответственность.