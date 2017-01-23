Балезинский район. Четыре котельные запустили в Балезинском районе Удмуртии. Как сообщает официальный сайт района, все они работают в режиме пуско-наладочных работ.

«Три из них находятся в деревне Эркешево, от которых отапливается школа, детский сад, дом культуры и жилой многоквартирный дом. Одна котельная в деревне Исаково от которой отапливается школа, детский сад, специальный дом для одиноких престарелых граждан и четыре многоквартирных дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что старые котельные находились в изношенном состоянии на 80-90% в связи, с чем ресурсоснабжающая организация не всегда могла обеспечить температурный режим в помещениях.

С вводом новых котельных ситуация должна заметно улучшится. На настоящее время, так как котельные работают в «тестовом» режиме всем потребителям от указанных котельных необходимо следить за работой системы отопления внутри зданий.