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Четыре котельные запустили в Балезинском районе Удмуртии

Все они работают в режиме пуско-наладочных работ.

Четыре котельные запустили в Балезинском районе Удмуртии
ЖКХ, Балезино, Удмуртия


15:00 23.01.2017

Балезинский район. Четыре котельные запустили в Балезинском районе Удмуртии. Как сообщает официальный сайт района, все они работают в режиме пуско-наладочных работ.

«Три из них находятся в деревне Эркешево, от которых отапливается школа, детский сад, дом культуры и жилой многоквартирный дом. Одна котельная в деревне Исаково от которой отапливается школа, детский сад, специальный дом для одиноких престарелых граждан и четыре многоквартирных дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что старые котельные находились в изношенном состоянии на 80-90% в связи, с чем ресурсоснабжающая организация не всегда могла обеспечить температурный режим в помещениях.

С вводом новых котельных ситуация должна заметно улучшится. На настоящее время, так как котельные работают в «тестовом» режиме всем потребителям от указанных котельных необходимо следить за работой системы отопления внутри зданий.

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.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
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