Ижевск. Удмуртия. Молодого человека из Ижевска обвиняют в убийстве 23-летней жительницы Игры. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в ноябре 2016 года она уехала в Ижевск и пропала.

По данным следствия, погибшая, в ночь с 24 на 25 ноября встретилась со своим знакомым и его другом – обвиняемым. Молодые люди поссорились и обвиняемый, который был пьян, посадил девушку в машину и увез на Западное кладбище Ижевска. Там он несколько раз ударил ее деревянной битой и закопал тело в одну из могил. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, тело девушки обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной ее смерти явилась открытая черепно-мозговая травма», - говорится в сообщении.