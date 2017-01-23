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Активисты движения Femen заявили о распаде

Объединение получило известность «обнаженными» акциями протеста.

Активисты движения Femen заявили о распаде
Фото:Херсонська Правда
общество, Украина, протест, женщины, права женщин


16:14 23.01.2017

Киев. Украина. Активисты украинского женского движения Femen заявили о распаде. Как пишет Life, информацию подтвердила участница объединения Яна Жданова, ранее судимая за провокационные выступления в Париже.

«Femen уже не существует. С 2015 года это всё уже закончилось. Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», - цитирует издание её слова.

Наша справка: движение «Фемен» получило известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания. Действия Femen классифицируются как «радикальный эксгибиционизм», однако некоторые СМИ ошибочно характеризуют Femen как «феминистское движение», хотя сами девушки не считают своё движение «феминистским», а феминистские организации указывают, что они имеют совершенно иные цели и методы.

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.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
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