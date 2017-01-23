Ижевск. Удмуртия. В новой школе микрорайона «Столичный» смогут учиться дети со всей Удмуртии. Об этом журналистам в понедельник, 23 января, рассказал заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики Игорь Белозеров.

Также он рассказал, что образовательно учреждение будет государственным, а не муниципальным. По словам замминистра, такое решение принято в связи с тем, что в строительство школы, помимо федеральных, на условиях софинансирования вложены деньги из республиканского бюджета – это 150 млн рублей. В общем строительство и оборудование школы в микрорайоне «Столичный» обошлось в 620 млн рублей.

«У нас не образуется новое юридическое лицо, у нас юридическое лицо было раньше – это Республиканский лицей-интернат, который территориально размещался в поселке Италмас Завьяловского района и сейчас это будет вторая образовательная площадка этого лицея-интерната, которая располагается в микрорайоне «Столичный», - отметил Игорь Белозеров.

Всего школа рассчитана на 825 учеников. На сегодняшний день желание учиться в новой школе микрорайона «Столичный» изъявили 214 человек из них 102 первоклассника.

Кроме того, стать учениками лицея смогут дети со всей республики, при этом лицей-интернат в Италмасе будет также работать. Набор с первого по восьмой класс пройдут на общий основаниях. С 9 по 11 классы ученики, которые приедут с районов Удмуртии в лицейские классы, должны будут пройти тестирование по базовым предметам: русский язык, математика и удмуртский язык (или краеведение для тех, кто не владеет родным языком). По результатам экзаменов будет проводиться зачисление. Отметим, что в учебном заведении три профильных направления: медико-биологическое, инженерно-техническое и робототехника, гуманитарное.

Что касается иногородних учеников, то тут возникает проблема жилья. Так как интернат, который находится на базе Республиканской школы-лицея в Италмасе, полностью заполнен. А после того, как выпустится 11 класс освободится лишь 35 мест. Поэтому в приоритете остаются городские школьники.

Торжественное открытие школы пройдет 8 февраля. До этого времени (с 1 февраля) подать заявление в школу можно подать через портал «Государственный услуги» или в Республиканском лицее-интернате в Италмасе.

Кроем того, заместитель главы администрации Ижевск по социальной политике Михаил Тарасов отметил, что в 2016 – 2025 года в Удмуртии запланировано построить 10 школ, с общим количеством 9 535 мест.