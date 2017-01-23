Москва. Пенсии в России проиндексируют с 1 февраля 2017 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства страны постановлении, которое подписал председатель кабмина Дмитрий Медведев.

«По данным Росстата, рост потребительских цен за 2016 год составил 5,4%. Подписанным постановлением с 1 февраля 2017 года устанавливается коэффициент индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 1,054», - отмечается в документе.

Расходы на увеличение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 8,99 млрд рублей в месяц.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13,620 руб. При этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщал, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться.