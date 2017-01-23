Ижевск. Удмуртия. Власти городов и районов Удмуртии задолжали по оплате взносов на капремонт 11,9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах республики, среди городов самая большая задолженность у Глазова и Ижевска – 3,705 и 2,758 млн рублей соответственно.

Далее идут Сарапул (900 тыс. рублей), Воткинск (148 тыс. рублей) и Можга (2,7 тыс. рублей).

Собираемость взносов по муниципальному жилью составила 77%. Общая собираемость на капремонт по итогам 2016 года находится на уровне 84%. Это 5 место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа.

Среди городов, по данным на 1 января 2017 года, собираемость составила:

- Можга – 100%;

- Воткинск – 95%;

- Ижевск – 83%;

- Сарапул – 83%;

- Глазов – 63%.

Восемь районов Удмуртии превысили по оплате взносов на капремонт 100%. Среди них:

- Алнашский – 112%;

- Глазовский – 108%;

- Завьяловский – 107%;

- Вавожский – 100%;

- Дебесский – 100%;

- Граховский – 100%;

- Сарапульский – 100%;

- Кезский – 100%.

В число отстающих муниципалитетов вошли:

- Малопургинский – 17%;

- Балезинский – 37%;

- Камбарский – 56%;

- Ярский – 66%;

- Селтинский – 71%.