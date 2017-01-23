Ижевск. Удмуртия. Власти городов и районов Удмуртии задолжали по оплате взносов на капремонт 11,9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах республики, среди городов самая большая задолженность у Глазова и Ижевска – 3,705 и 2,758 млн рублей соответственно.
Далее идут Сарапул (900 тыс. рублей), Воткинск (148 тыс. рублей) и Можга (2,7 тыс. рублей).
Собираемость взносов по муниципальному жилью составила 77%. Общая собираемость на капремонт по итогам 2016 года находится на уровне 84%. Это 5 место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа.
Среди городов, по данным на 1 января 2017 года, собираемость составила:
- Можга – 100%;
- Воткинск – 95%;
- Ижевск – 83%;
- Сарапул – 83%;
- Глазов – 63%.
Восемь районов Удмуртии превысили по оплате взносов на капремонт 100%. Среди них:
- Алнашский – 112%;
- Глазовский – 108%;
- Завьяловский – 107%;
- Вавожский – 100%;
- Дебесский – 100%;
- Граховский – 100%;
- Сарапульский – 100%;
- Кезский – 100%.
В число отстающих муниципалитетов вошли:
- Малопургинский – 17%;
- Балезинский – 37%;
- Камбарский – 56%;
- Ярский – 66%;
- Селтинский – 71%.