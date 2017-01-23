Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии изъяли из нелегального производства 300 флаконов спиртсодержащей непищевой продукции общим объемом 30 литров. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

23 января 2017 года было проведено 8 проверок в отношении хозяйствующих субъектов, которые занимаются реализацией спиртосодержащей продукции.

Факты нелегальной продажи были выявлены по следующим адресам:

- ИП Миронова Л.М., Сарапул, улица Площадь Свободы, 1. Продукция: 31 флакон «Этиловый спирт 95%», 88 штук лосьона «Хлебный»;

- киоск по адресу Ижевск, улица Герцена - 181 флакон лосьона «Вита-септ».