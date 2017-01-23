Калифорния. Ученые считают, что рожденные в 2017 году дети не будут знать, как водить машину. Как пишет Svopi.ru, об этом рассказал научный сотрудник Института робототехники при Калифорнийском университете Хенрик Кристенсен.

Уверен, что к тому времени, как вырастут нынешние новорожденные, общество перейдет на беспилотные модели транспорта. По словам специалиста, современные дети никогда не будут браться за руль, так как наноавтомобили будут полностью автоматические.

Кристенсен проанализировал автомобильный рынок нашего времени и пришел к выводу, что все производители постепенно презентуют беспилотные машины. Таким образом, уже через 10-15 лет весь транспорт перейдет на автоматическое управление автомобиля-робота.

Кроме того, ученый уверен, что уже через два десятка лет, автомобили перестанут быть индивидуальными. Они перейдут в разряд общественного транспорта, где каждый желающий сможет взять автомобиль, попользоваться и вернуть на стоянку. Таким образом, транспорт не будет простаивать на парковках, как это происходит в наше время, утверждает учёный. Напомним, что ранее такие предположения уже делал отец машины Tesla Илон Маск.