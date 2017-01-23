Москва. Вступил в силу приговор, вынесенный московской няне из Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой. Как пишет Полит.ру, женщину, которая отрезала голову своей подопечной – четырехлетней девочке, а потом ходила с головой в руке возле станции метро, отправили на принудительное лечение.

По данным столичной прокуратуры, приговори, который вынес Хорошевский районный суд Москвы, никто не обжаловал. Служители Фемиды признали женщину невменяемой. По распоряжению ФСИН России няня была «помещена на принудительное лечение в одно из психиатрических стационарных учреждений специализированного типа на территории РФ».

Также в прокуратуре сообщили, что не получали заявления от матери убитого ребенка — она требовала назначить обвиняемой реальное наказание и сообщить о том, где Бобокулова находится.