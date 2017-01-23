Ижевск. Удмуртия. 6 кандидатов будут претендовать на пост ректора Удмуртского государственного университета. Сейчас в списке претендентов числятся Владимир Байметов, Игорь Боткин, Галина Васильева, Николай Леонов, Игорь Меньшиков и Галина Мерзлякова. Очередное заседание комиссии назначено на 27 число.

Удмуртия в минуту 23 января 2017 года

Победа в регулярке:

Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду обыграли одного из лидеров регулярки «СКА-Неву». На три результативные атаки «сталеваров» петербургская команда ответила двумя заброшенными шайбами.

Запуск котельных:

Четыре котельные запустили в Балезинском районе Удмуртии. Три из них находятся в деревне Эркешево, одна - в деревне Исаково от которой отапливается школа, детский сад, специальный дом для одиноких престарелых граждан и четыре многоквартирных дома.

Клуб веселых и находчивых:

Команда КВН «Факультет управления качеством» из Ижевска вошла в состав премьер-лиги на следующий сезон. Первые игры состоятся 28 февраля, 1 и 2 марта. Отметим, что выступления квнщиков можно увидеть на «Первом канале».

Уголовное наказание:

В Удмуртии 50 должников по алиментам привлекли к уголовной ответственности. Это касается как производств, вновь поступивших на исполнение, так и остатка на конец 2016 года. Специалисты отмечают, что ежегодно количество исполнений такого рода сокращается примерно на 100-150.

Смертельное ДТП:

Пенсионерка погибла в результате ДТП в Сарапуле. Она вышла на дорогу из-за двигавшегося навстречу автомобиля, поэтому водитель не заметил пешехода. Женщина скончалась в больнице спустя сутки.

Знакомство по расчету:

29-летнюю неработающую жительницу Ижевска заподозрили в мошенничестве. Женщина выманила у потерпевшего, с которым начала общаться на сайте знакомств под вымышленным именем, 250 тыс. рублей. Деньги злоумышленница просила в течение нескольких месяцев на лечение и «другие нужды», а личную встречу постоянно откладывала.

Фирмы-однодневки:

Два судебных дела в отношение создателей фирм однодневок завели в Ижевске. Их предприятия занимались незаконным обналичиванием денег. В итоге суд наложил два штрафа - 103 и 110 тысяч рублей.